8 Siswa Ponpes di Rohul Dicabuli Oknum Guru

PEKANBARU – Seorang oknum guru di salah satu Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, diamankan polisi. Pelaku berinisial DA ini ditangkap karena melakukan pencabulan terhadap sejumlah siswa.

Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono mengatakan bahwa berdasarkan pendataan, ada delapan siswa yang dicabuli tersangka DA. Di mana enam orang masih di pesantren dan dua orang keuar dari pesantren setelah menerima perlakuan dari DA.

“Para korban masih duduk di bangku SMP. Hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya yaitu mencabuli para siswanya sebanyak delapan orang dimulai pada Bulan Mei 2024,” kata Budi Minggu (25/8/2024).

Tersangka sendiri sempat melarikan diri ke Jambi setelah kasus pencabulan terhadap para siswa terendus pihak pesantren. Pihak kepolisian yang juga mengetahui kasus tersebut pun sudah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali kepada DA, tapi tersangka tak penuhi panggilan.

“Pelaku bekerja sebagai guru kelas semenjak tahun 2022. Pelaku sempat mangkir dan melarikan diri ke Jambi. Atas inisiatif dan bantuan dari Ponpes, pihak Ponpes berkoordinasi dengan pihak keluarga pelaku untuk dapatnya mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pelaku diantarkan keluarga ke Polres Rohul,” tukasnya.