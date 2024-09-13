Kronologi Pilu Bocah SD Dicabuli Tetangga Sendiri di Cimahi hingga Trauma Berat

CIMAHI - Seorang bocah berusia 12 tahun asal Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat menjadi korban pencabulan hingga mengalami depresi. Pelakunya diduga tetangga sendiri.

Peristiwa pilu yang dialami bocah SD itu diungkapkan kakak korban berinisial R saat dikonfirmasi. Saat itu, N mengalami pendarahan selama beberapa pekan pada bagian organ intimnya hingga terungkap pada Juni lalu adanya pencabulan. Korban pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan.

"Awalnya kita gak curiga, karena memang adik saya ini sudah menstruasi. Cuma karena pendarahannya lama, akhirnya dibawa ke RS Mitra Kasih Cimahi, tapi dokter gak bilang apa-apa dari hasil pemeriksaannya," ungkap R saat dihubungi, Jumat (13/9/2024).

Keluarga kemudian mendapatkan rekomendasi merujuk N ke rumah sakit di daerah Pasteur, Kota Bandung. Dari pemeriksaan di rumah sakit tersebut, ternyata ada luka pada organ intim N.

Saat itu, N tak mau menceritakan kejadian apa yang dialaminya. Namun setelah didesak pihak keluarga, barulah N mengaku bahwa ia baru saja dicabuli tetangganya sendiri berinisial MR (33).

"Awalnya adik saya gak ngaku, mungkin karena takut karena diancam atau bagaimana. Cuma setelah dibujuk terus, dia akhirnya ngaku dicabuli terduga pelaku MR, masih tetangga," kata R.