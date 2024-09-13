Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kronologi Pilu Bocah SD Dicabuli Tetangga Sendiri di Cimahi hingga Trauma Berat

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |12:10 WIB
Kronologi Pilu Bocah SD Dicabuli Tetangga Sendiri di Cimahi hingga Trauma Berat
Ilustrasi pencabulan (Foto: Freepik)
A
A
A

CIMAHI - Seorang bocah berusia 12 tahun asal Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat menjadi korban pencabulan hingga mengalami depresi. Pelakunya diduga tetangga sendiri.

Peristiwa pilu yang dialami bocah SD itu diungkapkan kakak korban berinisial R saat dikonfirmasi. Saat itu, N mengalami pendarahan selama beberapa pekan pada bagian organ intimnya hingga terungkap pada Juni lalu adanya pencabulan. Korban pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan.

"Awalnya kita gak curiga, karena memang adik saya ini sudah menstruasi. Cuma karena pendarahannya lama, akhirnya dibawa ke RS Mitra Kasih Cimahi, tapi dokter gak bilang apa-apa dari hasil pemeriksaannya," ungkap R saat dihubungi, Jumat (13/9/2024).

Keluarga kemudian mendapatkan rekomendasi merujuk N ke rumah sakit di daerah Pasteur, Kota Bandung. Dari pemeriksaan di rumah sakit tersebut, ternyata ada luka pada organ intim N. 

Saat itu, N tak mau menceritakan kejadian apa yang dialaminya. Namun setelah didesak pihak keluarga, barulah N mengaku bahwa ia baru saja dicabuli tetangganya sendiri berinisial MR (33).

"Awalnya adik saya gak ngaku, mungkin karena takut karena diancam atau bagaimana. Cuma setelah dibujuk terus, dia akhirnya ngaku dicabuli terduga pelaku MR, masih tetangga," kata R. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3063893/pencabulan-4GJz_large.jpg
Viral, Pelajar Sengaja Merekam Aksinya Cabuli Anak di Bawah Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/525/3062496/pencabulan-vRNa_large.jpg
Polisi Buru Pelaku yang Cabuli Bocah SD Tetangga Sendiri di Cimahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/338/3058714/ilustrasi_pencabulan-ZWf2_large.jpg
Pria 60 Tahun di Kota Bogor Diciduk Polisi, Tertangkap Basah Cabuli Remaja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/340/3054179/ilustrasi-OGvI_large.jpg
8 Siswa Ponpes di Rohul Dicabuli Oknum Guru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/340/3040875/pelecehan-4yfV_large.jpg
40 Santri Dicabuli Guru, Ponpes di Agam Kecolongan Tak Menyangka Pelakunya Sosok Terpandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/12/521/1038309/h8O5iRo6je.jpg
Dihamili Pria Misterius, Siswi SD Hampir Melahirkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement