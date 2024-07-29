Gempa M3,8 Guncang Pesisis Selatan Sumbar

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadi gempa bumi mengguncang wilayah Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), pada Senin 29 Juli 2024. Gempa bumi tersebut berkekuatan Magnitudo 3,8.

"Gempa Mag:3.8, 29-Jul-2024 04:28:28WIB," tulis BMKG melalu akun media sosialnya, @infoBMKG seperti dikutip.

Adapun lokasi koordinat gempa bumi berada 1.61 Lintang Selatan-100.51 Bujur Timur. Sementara pusat gempa bumi 29 km Barat Daya Pesisir, Sumbar.

Kedalaman gempa bumi 34 Km. BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi gempa tersebut tersebut mengutamakan kecepatan.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )