HOME NEWS NUSANTARA

Didampingi Wamenhan Pantau Kedatangan Ekskavator untuk Proyek Lumbung Pangan, Haji Isam: Ini Tugas Negara

Awaludin - Tri Kurniawan , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |22:56 WIB
Didampingi Wamenhan Pantau Kedatangan Ekskavator untuk Proyek Lumbung Pangan, Haji Isam: Ini Tugas Negara
Haji Isam dan Wamenhan pantau kedatangan excavator di Marauke (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan excavator milik Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam dari China, tiba di Distrik Ilwayab Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan secara bertahap, Senin (29/7/2024). Kedatangan pesanan excavator Haji Isam merupakan komitmen menjalankan tugas negara mengerjakan proyek lumbung pangan di Merauke, Papua Selatan. 

Ribuan pesanan excavator datang menggunakan tongkang Liana LXXIX, puluhan alat berat bermerk Sany berhasil disandarkan di dermaga PT. Dwi Karya, Wanam. Puluhan alat berat ini akan digunakan untuk mendukung progam pemerintah dalam hal Ketahanan Pangan Nasional, percetakan sawah, 1 juta hektare di Merauke. 

Didampingi Wakil Menteri Pertahanan, Letjen (Purn) Muhammad Herindra, bersama pejabat Utama TNI-Polri Wilayah Merauke, Haji Isam memantau langsung proses bongkar puluhan alat berat tersebut. 

 

Telusuri berita news lainnya
