Lambung Kapal Bocor Usai Diterjang Badai, 2 ABK Ditemukan Selamat

SELAYAR - Kapal yang mengangkut bahan bangunan dengan rute Pelabuhan Benteng menuju ke Pulau Kayuadi, Kabupaten Kepulauan Selayar diterjang badai, Minggu 28 Juli 2024.

Akibatnya, lambung kapal bocor hingga dua anak buah kapal (ABK) terbawa arus, kedua ABK tersebut diketahui bernama, Pallara dan Aswar.

"Kapal tersebut mengalami masalah kebocoran di lambung kapal akibat semalam diterjang badai hebat di perairan Selayar," kata Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar, Andi Sultan, Senin (29/7/2024).