Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lambung Kapal Bocor Usai Diterjang Badai, 2 ABK Ditemukan Selamat

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |23:11 WIB
Lambung Kapal Bocor Usai Diterjang Badai, 2 ABK Ditemukan Selamat
Tim SAR saat evakuasi ABK (foto: dok ist)
A
A
A

SELAYAR - Kapal yang mengangkut bahan bangunan dengan rute Pelabuhan Benteng menuju ke Pulau Kayuadi, Kabupaten Kepulauan Selayar diterjang badai, Minggu 28 Juli 2024.

Akibatnya, lambung kapal bocor hingga dua anak buah kapal (ABK) terbawa arus, kedua ABK tersebut diketahui bernama, Pallara dan Aswar. 

"Kapal tersebut mengalami masalah kebocoran di lambung kapal akibat semalam diterjang badai hebat di perairan Selayar," kata Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar, Andi Sultan, Senin (29/7/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175241//nelayan-xIA4_large.jpg
Update Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 7 Korban Selamat dan 1 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175195//tim_basarnas_cari_abk_yang_hilang-h9PS_large.jpg
Kapal Nelayan Karam di Perairan Kepulauan Seribu, Lima ABK Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/340/3158188//tim_sar-n3lD_large.jpg
Kapal Bocor di Pesisir Selatan, 16 Penumpang Termasuk WNA Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/340/3151067//kapal_karam_dihantam_gelombang_tinggi_di_perairan_tanjung_goram-pO3X_large.jpg
Kapal Karam Dihantam Gelombang Tinggi di Perairan Tanjung Goram, 1 Orang Tewas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/519/3145466//kapal_bermuatan_sembako_karam-WZ0u_large.jpg
Kapal Bermuatan Sembako Karam Usai Dihantam Ombak di Perairan Dungkek Sumenep
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/340/3119056//satu_nelayan_ditemukan_meninggal_dan_2_orang_hilang_usai_tabrakan_kapal-oiKz_large.jpg
Satu Nelayan Ditemukan Meninggal dan 2 Orang Dalam Pencarian Usai Tabrakan Kapal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement