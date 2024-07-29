Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pemuda di Bandung Nekat Bugil saat Terima Pesanan Ojol

Agus Warsudi , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |15:29 WIB
Pemuda di Bandung Nekat Bugil saat Terima Pesanan Ojol
Pemuda yang bugil saat terima pesanan ojol ditangkap polisi (foto: MPI/Agus)
A
A
A

BANDUNG - Pemuda berinisial RJK yang bugil saat menerima pesanan dari driver ojek online (ojol) Jalan Pasir Impun, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, ditangkap polisi. Pelaku RJK mengaku telah tiga kali melakukan aksi eksibisionis. 

Diketahui, aksi pelaku RJK viral setelah korban pengendara ojol Ferri Yulianto (46) mengunggah video aksi pelaku ke media sosial (medsos). 

Dalam rekaman video yang beredar, tampak korban memberikan pesanan kepada pelaku di salah satu rumah. Korban terkejut karena melihat pelaku keluar rumah dalam kondisi tanpa pakaian atau telanjang bulat. Korban mendapatkan informasi dari rekan sesama ojol pelaku kerap melakukan aksi tak senonoh itu.

Setelah video itu viral, Satreskrim Polresta Bandung bergerak cepat menangkap pelaku RJK. Saat ini, RJK mendekam di tahanan Satreskrim Polresta Bandung.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3178111//kapolres_pelabuhan_tanjung_priok_akbp_martuasah_h_tobing-0lyv_large.jpg
Polisi Ungkap Pengemudi Ojol Kerap Laporkan Kejahatan di Wilayah Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/340/3166622//bobby_nasution_membagikan_sembako-Crm8_large.jpg
Aksi Spontan Bobby Nasution Bagikan Ratusan Paket Sembako ke Pengemudi Ojol dan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/49/3166262//pemakaman_pengemudi_ojol_affan_kurniawan-7cql_large.jpg
Bintang Persib Bandung Berduka atas Kepergian Affan Kurniawan, Pengemudi Ojol yang Terlindas Rantis Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/338/3166242//kapolsek-yUAh_large.jpg
Polisi Ungkap Awal Unjuk Rasa di Jatinegara untuk Gerakan Solidaritas Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/338/3166218//pengemudi_ojol_antar_pemakaman_affan-46gm_large.jpg
Ratusan Pengemudi Ojol Antar Affan Kurniawan Dimakamkan di TPU Karet Bivak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166188//pengemudi_ojol_tewas_terlindas_rantis_polisi-bRpM_large.jpg
Pengemudi Ojol Tewas Terlindas Rantis Polisi, Ini Tanggapan Komnas HAM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement