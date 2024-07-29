Pemuda di Bandung Nekat Bugil saat Terima Pesanan Ojol

BANDUNG - Pemuda berinisial RJK yang bugil saat menerima pesanan dari driver ojek online (ojol) Jalan Pasir Impun, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, ditangkap polisi. Pelaku RJK mengaku telah tiga kali melakukan aksi eksibisionis.

Diketahui, aksi pelaku RJK viral setelah korban pengendara ojol Ferri Yulianto (46) mengunggah video aksi pelaku ke media sosial (medsos).

Dalam rekaman video yang beredar, tampak korban memberikan pesanan kepada pelaku di salah satu rumah. Korban terkejut karena melihat pelaku keluar rumah dalam kondisi tanpa pakaian atau telanjang bulat. Korban mendapatkan informasi dari rekan sesama ojol pelaku kerap melakukan aksi tak senonoh itu.

Setelah video itu viral, Satreskrim Polresta Bandung bergerak cepat menangkap pelaku RJK. Saat ini, RJK mendekam di tahanan Satreskrim Polresta Bandung.