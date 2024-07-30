Mukernas Perindo, Pj Ketum PBB: Tema Transformasi Sangat Prospektif Menuju Pemilu 2029

JAKARTA - Penjabat (Pj) Ketua Umum Partai Bulan Bintang (Ketum PBB), Fahri Bachmid menghadiri pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo 2024 di JCH iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (29/7/2024).

Menurutnya, tema yang diangkat Perindo soal Transformasi sangat prospektif untuk menata organisasi dalam membangun kesiapan menuju Pemilu 2029 yang akan datang.

"Perindo seperti beberapa partai yang lain belum berhasil kemarin menempatkan kader terbaiknya di Parlemen sama juga dengan partai yang tidak lolos parlementary threshold, jadi hari ini tema Mukernas yang direncanakan tanggal 29-31 Juli dengan tema Transformasi partai politik Perindo menurut saya sangat prospektif dalam rangka menata organisasi sekaligus untuk membangun konsolidasi menuju kesiapan menuju Pemilu 2029," kata Fahri.

Fahri juga mengkomentari pidato Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo terkait optimisme menggerakkan potensi anak muda. Ia berharap, Perindo dapat menempatkan kader terbaik di Parlemen pada kontestasi Pileg 2029 mendatang.

"Kedua tadi dalam pidato politik Pak Hary Tanoesoedibjo tadi membangun optimisme seperti bagaimana menggerakkan seluruh potensi anak muda yang ada di Perindo lebih baik jalan lambat daripada tidak berjalan atau berhenti itu pesan pesan politik penuh optimisme dan tentunya berharap agar perindo bisa mampu mensejajarkan dirinya dengan partai besar yang lain untuk 2029 bisa menempatkan kader terbaiknya di parlemen," ucapnya.

Fahri mengatakan, kerja sama politik PBB terjalin dengan sejumlah parpol baik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) maupun di luar koalisi seperti dengan Perindo di sejumlah daerah dalam kontestasi Pilkada 2024.

"Banyak ya hampir semua partai politik, PBB punya kader terbaik seluruh daerah baik provinsi, kabupaten/kota baik ada di barisan KIM, barusan parpol pengusung Capres Prabowo-Gibran maupun partai lain. Kami sangat banyak dengan termasuk Perindo ada di beberapa daerah kab/kota. Kami memang membangun kerja sama strategis dalam konteks mengajukan Cakada di Pilkada kali ini. Saya kira koalisi seperti itu tidak terhindarkan ada kemungkinan koalisi dengan partai tertentu ada juga partai tak punya perwakilan kita harus membangun koalisi dengan yang punya caleg dan DPR terpilih," ujarnya.



(Arief Setyadi )