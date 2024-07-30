Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sempat Heboh di Medsos, 2 Kerangka Manusia Ditemukan di Pantai Bangkalan

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |07:02 WIB
Sempat Heboh di Medsos, 2 Kerangka Manusia Ditemukan di Pantai Bangkalan
Kerangka manusia (Foto: Diwan M Zahri)
A
A
A

BANGKALAN - Dua kerangka mayat manusia ditemukan di tepi pantai Desa Lembung Paseser, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan. Penemuan kerangka berawal dari video viral di media sosial.

Dua kerangka itu ditemukan setelah polisi melakukan pencarian selama beberapa hari. Dalam video viral disebut kerangka manusia tersangkut di batang pohon. 

Pemilik akun mengungkapkan kerangka itu berada di pesisir pantai Desa Banyu Sangkah, Kecamatan Tanjung Bumi.

Setelah dicari, dua kerangka manusia itu ditemukan di perbatasan Kecamatan Tanjung Bumi dan Kecamatan Sepulu pada Sabtu 27 Juli 2024 malam.

Menurut Kasihumas Polres Bangkalan Iptu Risna Wijayati, setelah dilakukan pencarian selama tiga hari, kedua tengkorak ditemukan dalam keadaan tidak utuh. Namun, satu tengkorak ditemukan dalam keadaan terdapat celana dalam dengan menggunakan gelang kayu kokka.

Halaman:
1 2
      
