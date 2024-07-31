Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Dasco Bakal Sampaikan Peristiwa Bersejarah Transformasi Perindo ke Prabowo

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |19:19 WIB
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (foto: dok MPI)
JAKARTA - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menghadiri acara penutupan musyawarah kerja nasional (Mukernas) Partai Perindo. Ia mengaku bakal melaporkan peristiwa bersejarah dalam Mukernas ini ke Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Adapun dalam penutupan acara Mukernas ini, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo tiba-tiba mengumumkan penugasan baru terhadap Angela Tanoesoedibjo. HT sapaan akrab Hary menugaskan Angela untuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo menggantikan dirinya.

"Dan nanti saya akan laporkan bahwa pada Mukernas Perindo pada hari ini telah terjadi suatu peristiwa bersejarah di mana terjadi transformasi," kata Dasco dalam sambutannya, Rabu (31/7/2024).

Ia pun meyakini, transformasi perubahan termasuk penunjukkan Ketua Umum baru yang akan dipimpin oleh Angela akan membawa kemajuan partai Perindo. Hal ini terutama dalam rangka perjuangan mengisi pembangunan di Indonesia.

"Untuk kebesaran kemajuan partai Perindo ke depan dalam rangka perjuangan mengisi pembangunan bangsa dan negara Indonesia," bebernya.

 

