Waspada! Ada Nomor HP Penipu Mengaku Kasat Reskrim Polresta Barelang

BATAM - Masyarakat diminta waspada dengan penipuan mengatasnamakan pejabat polisi. Dua hari belakangan, heboh nomor handphone yang mengaku milik Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Giadi Nugraha

Sontak hal ini membuat Giadi gerah. Pria yang baru beberapa pekan ini menjabat sebagai Kasat Reskrim Polresta Barelang ini pun menegaskan bahwa nomor 082137116220 yang menggunakan foto profil dirinya bukanlah miliknya.

"Nomor 082137116220 Saya tegaskan bukan nomor handphone Saya," ucapnya saat dihubungi, Selasa (30/7/24) malam.

Dia juga menyampaikan beberapa hal mengenai nomor handphone yang mengaku dirinya tersebut. Dia berharap, tidak ada yang menjadi korban atas nomor handphone yang mengaku adalah dirinya tersebut.

"Saya sampaikan, yang pertama saya berharap tidak ada korban dari pelaku penipuan yang mengatasnamakan Saya," ucapnya.

Kemudian, dia juga mengatakan apabila sudah terlanjur ada yang menjadi korban diharapkan segera melaporkan ke Kepolisian terdekat.