Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sekali Lagi Mangkir, Eks Pj Wali Kota Pekanbaru Bakal Dijemput Paksa Polisi

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |20:33 WIB
Sekali Lagi Mangkir, Eks Pj Wali Kota Pekanbaru Bakal Dijemput Paksa Polisi
Ilustrasi korupsi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

PEKANBARU - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menaikkan kasus dugaan SPPD fiktif ke tingkat penyidikan. Polisi telah memanggil sejumlah saksi dugaan korupsi termasuk mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun.

Namun pria yang akrab disapa Uun itu mangkir dari panggilan untuk diperiksa. Lantaran mangkir, penyidik melayangkan pemanggilan untuk yang dua kalinya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Nasriadi mengatakan Muflihun atau Uun melalui kuasa hukum mengirimkan surat konfirmasi menyatakan tidak bisa hadir karena ada urusan keluarga terkait pemanggilan pada Selasa  30 Juli 2024.

"Sehingga penyidik mengirimkan surat panggilan ke 2 hari ini ke Muflihun untuk dapat pada hadir hari 5 Agustus 2024 di ruang pemeriksaan. Bila pada saat panggilan ke-2 tidak dapat memenuhi panggilan maka akan dilakukan upaya paksa dengan mengeluarkan surat perintah membawa," tegasnya, Rabu (31/7/2024).

Muflihun diduga terlibat kasus korupsi SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) di Setwan DPRD Riau tahun 2020-2021. Saat itu, Muflihun menjabat sebagai Sekawan DPRD Riau.

Nasriadi menjelaskan, pihaknya  mengusut kasus ini sejak 9 bulan lalu. Dugaan korupsi antara lain  tiket pesawat perjalanan dinas fiktif yang terjadi beberapa kali. Padahal, saat kejadian sedang tidak ada penerbangan saat wabah Covid-19 dan sejumlah transaksi mencurigakan lainnya.

"Saksi yang sudah diperiksa sebanyak 102 orang. Kemudian, 26 saksi lain segera diperiksa," ujarnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068359/korupsi-MvdI_large.jpg
KPK Tahan Anggota DPRD Yudi Cahyadi, Tersangka Baru Kasus Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068209/kpk-0umc_large.jpg
KPK Geledah Rumah Mendes Sita Uang Rp250 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065187/korupsi-3QHv_large.jpg
Kejati Jakarta Tetapkan Eks Dirut PT Indofarma Tersangka Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064659/kpk-xd3m_large.jpg
KPK Ungkap Kerugian Negara di Kasus Rorotan Rp223 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3064050/korupsi-3kgJ_large.jpg
MA Bantah Tudingan Korupsi Honorarium Hakim Agung Rp97 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061628/kpk-RKwg_large.jpg
Jubir KPK Tegaskan Pemanggilan Mendes PDTT Kewenangan Penyidik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement