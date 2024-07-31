Survei Pilkada Nabire, Petahana Mesak Magai Masih Unggul

JAKARTA - Mayoritas masyarakat di Kabupaten Nabire masih menghendaki Mesak Magai untuk kembali memimpin kabupaten di Papua Tengah. Hal itu berdasarkan hasil survei Svadhyaya Riset Nusantara, yang menunjukkan elektabilitasnya yang tertinggi di angka 37,95%, saat ditandingkan dengan empat nama calon lain, yaitu Mesak Magai, Hugo Martinus Karubaba, Evan Ibo, Oktoviana Woromboni, dan Albert Kayame.

Meski demikian, angka elektabilitas Mesak Magai dibayangi ketat oleh sosok Hugo Martinus Karubaba yang memperoleh suara sebesar 33,53%, diikuti oleh Evan Ibo sebesar 2,39%, Oktovina Woromboni sebayak 1,87%, dan Albert Kayame sebesar 1,18%.

Sementara itu, persentase swing voters atau belum menentukan pilihan masih cukup tinggi yang angkanya mencapai 18,09%, dan responden yang tidak memilih atau golput sebanyak 1,97%, serta 3,05% responden memilih untuk tidak menjawab.

Direktur Svadhyaya Riset Nusantara, Gery Gugustomo mengatakan, hasil top of mind para responden menunjukkan peluang besar bagi petahana Mesak Magai dan Hugo Martinus Karubaba.

"Sehingga selanjutnya, patut dinantikan langkah-langkah mereka untuk meraih sebanyak-banyaknya dukungan dari sekitar 18 persen swing voters,” ujar Gery dalam keterangannya, Rabu (31/7/2024).