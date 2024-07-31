Mahfud MD Sebut Sosok T Pernah Dibahas dalam Ratas, Menkominfo: Sebutin Aja Namanya

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menanggapi perihal pernyataan Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tentang sosok T yang menjadi pengendali judi Online.

Budi Arie pun mempertanyakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang mengungkapkan pertama kali terkait sosok T.

"Tanya aja lah yang buat inisial. Gaada itu T, T-an," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Menurut Mahfud, sosok T tersebut pernah dibahas dalam ratas di istana terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sekitar tahun 2023. Budi pun meminta Mahfud dan pihaknya lainnya agar langsung membongkar sosok T tersebut.

"Masa pake inisial. Kalau (mau) sebutin aja nama-namanya," kata Budi.

Diberitakan sebelumnya, Masyarakat dibuat penasaran dengan sosok berinisial T yang disebut-sebut sebagai pendengali judi online di Indonesia. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut terdapat 5 nama lain yang punya peran seperti T.

Pernyataan ini muncul sebagai respons Mahfud terhadap pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terkait sosok T.

Mahfud bercerita dalam sebuah rapat terbatas di Istana pada medio 2023, sejumlah nama pernah diungkap oleh Benny Rhamdani. Kala itu ratas membahas sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).