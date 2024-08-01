Advertisement
NUSANTARA
HOME NEWS NUSANTARA

Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional ke-IX Sukses Digelar di Jabar

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |15:40 WIB
Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional ke-IX Sukses Digelar di Jabar
Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional ke-IX. (Foto: dok Distanhorti Jabar)
A
A
A

JAKARTA - Jawa Barat menjadi tuan rumah Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan ke-IX yang berlangsung Sabtu-Selasa (27 - 30/7/2024). Acara tersebut bertemakan "Mewujudkan Kemandirian Benih Tanaman Pangan untuk Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”.

Berbagai kegiatan tersaji dalam acara tiga hari, mulai dari Gelar Teknologi Benih Tanaman Pangan, Sarasehan Perbenihan, Pameran Produk Pertanian, Klinik Konsultasi Perbenihan, Job Fair Industri Benih, hingga berbagai perlombaan.

Ajang tahunan ini menampilkan berbagai varietas tanaman pangan tahan hama, penyakit, dan kondisi lingkungan tertentu, seperti padi, jagung, umbi-umbian, dan aneka sayuran.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura atau Distanhorti Provinsi Jawa Barat Dadan Hidayat mendampingi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dan Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono membuka acara Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan ke-IX di Gedung Budaya Sabilulungan, Kabupaten Bandung, Sabtu (27/7/2024).

Menurut Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Gebyar Ketahanan Pangan bisa menjadi solusi mengatasi permasalahan di sektor pertanian. "Perbenihan tanaman ini sendiri banyak varian, sehingga petani punya banyak pilihan tentunya disesuaikan dengan kontur, lokasi, iklim, tanah, ketinggian, dan lainnya," katanya.

Sudaryono berharap pemerintah dan masyarakat dapat sama-sama menuntaskan permasalahan pangan dimulai dari pembenihan. "Semua sektor dinas, para gubernur termasuk Kementerian Pertanian, melakukan penyuluhan kepada para petaninya. Mulai menanam dengan jenis yang bagus dan seterusnya," ucapnya.

Tanaman Pangan Nasional. (Foto: dok Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar)
Tanaman Pangan Nasional. (Foto: dok Distanhorti Jabar)

Sementara itu, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menambahkan, benih pertanian yang ditanam seperti padi, jagung, kacang-kacangan, merupakan inovasi-inovasi dalam upaya mengatasi permasalahan pangan di Indonesia.

