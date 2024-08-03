Bakar Bendera Israel, Massa Aksi Bela Palestina di Makassar Kutuk Pembunuhan Ismail Haniyeh

MAKASSAR - Puluhan massa aksi dari ormas Islam poros Al Quds Makassar, berunjukrasa mengecam tindakan keji atas pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Massa aksi juga, membakar bendera Israel sebagai simbol mengutuk tindakan keji yang selama ini dilakukan terhadap negara Palestina.

Dengan membakar bendera zionis Israel, puluhan massa aksi dari ormas Islam poros Al Quds Makassar, berunjukrasa di depan Monumen Mandala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Aksi bakar bendera Israel dilakukan, sebagai bentuk kekecamaan dan kutukan atas aksi keji yang hingga saat ini masih terus dilancarkan Israel ke Palestina.

Belum lagi, baru-baru ini pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, diduga sengaja dibunuh pasukan zionis Israel. Pembunuhan terhadap pribadi Ismail Haniyeh, dinilai operasi terorisme terstruktur dan sistematis yang dianggap biadab dan licik, sekaligus berbahaya bagi tata kehidupan dan keagamaan regional maupun global.

Massa aksi juga, mengutuk keras aksi kekejaman zionis Israel yang hingga saat ini masih terus menyerang sejumlah wilayah di Palestina.

Massa aksi juga, menyuarakan kepada ummat Islam di Indonesia agar bersikap waspada serta terus menguatkan persatuan dan persaudaraan, agar tidak mudah terpancing dan memboikot produk-produk Israel, sebagai bentuk dukungan terhadap negara Palestina.

(Khafid Mardiyansyah)