Penjual Permen Semprot yang Bikin 4 Siswa Keracunan Diperiksa Polisi, Statusnya Belum Ditetapkan

PALEMBANG - Polisi mendatangi penjual permen semprot yang diduga membuat keempat siswa di SD Negeri 39 Palembang, Sumsel keracunan dan menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Bunda Palembang.

Kanit Reskrim Polsek Ilir Timur I Palembang AKP Andrian menyebutkan saat ini penjual permen semprot tengah menjalani pemeriksaan.

"Kami mendatangi penjual permen sudah di interogasi di kantor dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Untuk statusnya belum kita tetapkan masih Lidik," katanya

Selain itu, polisi juga masih melakukan pemeriksaan di permen semprot untuk mengetahui isi kandungan dari permen yang dibeli oleh para murid SD.

"Kami juga sedang memeriksa isi kandungan permen yang dikonsumsi keempat siswa itu, "katanya

Sedangkan Kepala Sekolah SD Negeri 39 Palembang, Maila, membenarkan kejadian yang menimpa lima orang anak didiknya.