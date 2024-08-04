Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Cari Pengkhianat, Iran Tangkap Puluhan Orang Termasuk Pejabat Tinggi Keamanan dan intelijen

Maruf El Rumi , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |07:03 WIB
Cari Pengkhianat, Iran Tangkap Puluhan Orang Termasuk Pejabat Tinggi Keamanan dan intelijen
Puluhan orang ditangkap menyul pembunuhan Ismail Haniyeh. (Foto: Iranintl)
TEHERAN - Pengembangan penyeledisikan dilakukan pemerintah Iran menyusul terbunuhnya Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh saat kunjungan ke negara tersebut. Puluhan orang ditangkap, termasuk pejabat tinggi keamanan dan intelejen Iran. 

Penangkapan dilakukan untuk mengungkap kelalaian yang terjadi sehingga menyebabkan terbunuhnya Haniyeh yang datang dengan status tamu negara. Haniyeh terbunuh dengan proyektil jarak pendek yang dilakukan dari luar gedung.

Apalagi, pembunuhan itu dilakukan meskipun langkah-langkah keamanan diperketat karena pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian yang berlangsung sehari sebelumnya. Laporan New York Times menyebutkan lebih dari dua lusin individu, termasuk perwira intelijen senior, pejabat militer, dan staf di wisma tamu, telah ditahan terkait dengan insiden tersebut.

Unit intelijen khusus Korps Garda Revolusi (IRGC) kini mempelopori penyelidikan, yang bertugas mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab, kata New York Times. Pihak berwenang Iran belum mengonfirmasi adanya penangkapan terkait pembunuhan tersebut. 

Garda Revolusi telah merilis  pernyataan jika Haniyeh dibunuh dengan "proyektil jarak pendek dengan hulu ledak sekitar 7 kilogram" di Teheran. Mereka juga mengatakan pembunuhan itu "dirancang dan dilaksanakan oleh rezim Zionis dan didukung oleh pemerintah kriminal Amerika."

Ini berbeda dengan laporan media media internasional yang menyatakan jika Haniyeh terbunuh oleh alat peledak yang ditanam dua bulan sebelum Haniyeh datang di kamarnya. Tindakan tersebut kemungkinan dilakukan oleh agen yang direkrut Mossad, badan intelijen Israel. 

 

