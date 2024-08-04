Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dibunuh Satu Keluarga di Bengkulu, Bripda Soni Baru Bertugas di Satreskrim Polres Seluma

Demon Fajri , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |16:29 WIB
Dibunuh Satu Keluarga di Bengkulu, Bripda Soni Baru Bertugas di Satreskrim Polres Seluma
Pemakaman Bripda Soni (foto: dok MPI)
A
A
A

BENGKULU - Anggota Polres Seluma, Polda Bengkulu, Bripda Soni Bintang Alfala, gugur saat ingin meringkus terduga pelaku pembacokan. Dia tewas usai diserang senjata tajam jenis golok oleh ayah dan dua anaknya.

Bripda Soni Bintang Alfala yang gugur dalam tugas itu baru bertugas di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Seluma, sejak 20 Februari 2023 atau setara satu tahun enam bulan.    

Sebelumnya korban dari terduga pelaku tindak pidana penganiayaan berat ini bertugas di Badalmas Pleton 1 KIE 1 Sipasdal Subditdalmas Ditsamapta Polda Bengkulu, pada 28 Maret 2023. Dia juga pernah bertugas di BA Ditsamapta Polda Bengkulu, pada 22 Desember 2021.

Kapolres Seluma, AKBP Arief Eko Prasetyo melalui Kasi Humas Polres Seluma, AKP Andi Winawan mengatakan, korban Bripda Soni Bintang Alfala ini usai pendidikan ditempatkan di BA Polda Bengkulu, pada 22 Desember 2021.

''Bripda Soni Bintang Alfala yang gugur dalam tugas baru bertugas di Satreskrim Polres Seluma sejak Februari 2023,'' kata Andi, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (4/8/2024).

 

      
