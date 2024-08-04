Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hilang Bak Ditelan Bumi, Ini Penampakan Bekas Semburan Air Setinggi 20 Meter di Sampang

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |20:55 WIB
Hilang Bak Ditelan Bumi, Ini Penampakan Bekas Semburan Air Setinggi 20 Meter di Sampang
Penambakan bekas semburan air dari sumur bor di Sampang. (Foto: Diwan MZ)
A
A
A

SAMPANG - Bekas lubang semburan air setinggi 20 meter di Pandan, Kecamatan Omben Sampang, Madura, tampak tidak banyak perubahan. Saat ini semburan air dari sumur bor tersebut sudah surut bak di telan bumi. Di lokasi hanya menyisakan kerikil yang terbawa oleh semburan air.

Rokib (35) pemilik sumur bor mengakatan semburan air 20 meter mengakibatkan atap genting rumahnya rusak.

"Iya, asbes yang berlubang mungkin itu terkena batu waktu pertama kali nyembur. Untungnya batunya sedikit dan tidak semua jatuh ke rumah," ucapnya, Minggu (4/8/2024)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/629/3183390//viral-QS4P_large.jpg
Viral Kasus Rahim Copot yang Heboh di Medsos, Bagaimana Penjelasannya dalam Medis?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183357//viral-Vvuc_large.jpg
Kisah Pahit ASN di Bengkulu, Dipecat Usai Videonya Injak Alquran Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183371//selingkuh-so8t_large.jpg
Viral! Suami di Sragen Nekat Hancurkan Rumah Pakai Ekskavator Karena Istri Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183440//ketua_mui_bidang_dakwah_dan_ukhuwah_mui_kh_m_cholil_nafis-hpAY_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, MUI : Perbuatan Tak Patut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429//pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408//gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement