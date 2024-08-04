Hilang Bak Ditelan Bumi, Ini Penampakan Bekas Semburan Air Setinggi 20 Meter di Sampang

SAMPANG - Bekas lubang semburan air setinggi 20 meter di Pandan, Kecamatan Omben Sampang, Madura, tampak tidak banyak perubahan. Saat ini semburan air dari sumur bor tersebut sudah surut bak di telan bumi. Di lokasi hanya menyisakan kerikil yang terbawa oleh semburan air.

Rokib (35) pemilik sumur bor mengakatan semburan air 20 meter mengakibatkan atap genting rumahnya rusak.

"Iya, asbes yang berlubang mungkin itu terkena batu waktu pertama kali nyembur. Untungnya batunya sedikit dan tidak semua jatuh ke rumah," ucapnya, Minggu (4/8/2024)