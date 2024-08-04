Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kecelakaan Maut Mikrolet Vs Motor di Kupang, Pemotor dan Balita Tewas

Ponsius Econg , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |21:43 WIB
Kecelakaan Maut Mikrolet Vs Motor di Kupang, Pemotor dan Balita Tewas
Kecelakaan maut terjadi di Kupang. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
KUPANG - Kecelakaan maut mobil versus motor terjadi di depan Hotel Ima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Minggu (4/8/2024) pukul 15.40 Wita. Insiden ini melibatkan mobil mikrolet bernomor polisi DH 1489 HN dengan sepeda motor merek Honda Scoopy bernomor polisi DH 3229 CN.

Kasat Lantas Polresta Kupang Kota, AKP Sudirman mengatakan, dua orang meninggal dunia dalam peristiwa nahas ini, yakni pengendara motor serta 1 boncengan. 

"Dua orang korban meninggal dunia di tempat kejadian," ungkap Sudirman. 

      
