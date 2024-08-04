Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ini Identitas 5 Korban Kecelakaan Mobil Tertabrak Kereta Api Baratarahan di Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |19:01 WIB
Ini Identitas 5 Korban Kecelakaan Mobil Tertabrak Kereta Api Baratarahan di Lampung
Penampakan mobil usai tertabrak kereta di Lampung (Foto: Dok Polisi)
LAMPUNG - Sebanyak 5 orang penumpang mobil minibus yang tertabrak Kereta Api (KA) Baratarahan di perlintasan Jalan Sebiay Hajimena, Natar, Lampung Selatan, dilarikan ke rumah sakit.  Penumpang mobil Sigra warna putih bernomor polisi BE 1170 TD itu dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kelimanya yakni Beni Martawani (48), Detia Febri Melisa (34), Ahmad Adel (14), Ahmad Azizi (10) dan Racel (15).

Kapolsek Natar, Kompol Hendra Saputra mengatakan, mobil  yang melaju dari arah Taman Sari menuju Lintas Sumatera itu dikemudikan oleh Beni Martawani. Mobil tertabrak kA Babaranjang yang melaju dari arah Natar menuju Bandarlampung.

"Akibatnya kendaraan yang dibawa Beni dan penumpang sebanyak 4 orang terdorong hingga 50 meter," ujar Hendra saat dikonfirmasi. 

Sopir dan penumpang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke RS Bhayangkara dan RS Urip Sumoharjo untuk menjalani perawatan. 

"Korban Beni Martawani dibawa ke RS Bhayangkara, sedangkan Detia Febri Melisa beserta 3 lainnya dibawa ke RS Urip Sumoharjo," pungkasnya.

Sebelumnya, KA Baratarahan 3007 yang beroperasi dengan rute Tanjung Enim Baru - Tarahan menabrak sebuah minibus jenis Sigra berwarna putih dengan nomor kendaraan BE 1170 TD.

 

Halaman:
1 2
      
