HOME NEWS JATIM

Rumah Pemilik Sumur Bor di Sampang yang Menyembur Air 20 Meter Dikosongkan

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |22:25 WIB
Rumah Pemilik Sumur Bor di Sampang yang Menyembur Air 20 Meter Dikosongkan
Rokib, pemilik rumah sumur bor di Sampang (Foto: Diwan M Zahri)
A
A
A

SAMPANG - Semburan air setinggi 20 meter dari sumur bor, di Pandan, Kecamatan Omben, Sampang yang menghebohkan jagat maya sudah surut. Namun, pemilik rumah memilih untuk mengosongkan rumah tersebut.

Semburan air yang viral itu terletak di halaman rumah pemilik sumur bor tersebut sehingga pemiliknya memilih mengungsi ke tempat yang aman.

Rokib (35) pemilik sumur bor mengatakan, saat semburan terjadi memang barang-barang yang ada di rumahnya dipindahkan.

"Semua barang-barang di rumah termasuk toko kami pindahkan ke rumah mertua," Kata Rokib. Minggu (4/8/2024).

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadi hal yang tidak di inginkan apalagi sebelum surut semburan air muncul dengan tekanan yang tinggi. Termasuk penghuni didalam rumah itu untuk sementara waktu mengungsi ke tempat yang aman. 

Halaman:
1 2
      
