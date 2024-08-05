Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Arab Saudi Minta Warganya Segera Tinggalkan Lebanon

Isnaini dan Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |03:30 WIB
Arab Saudi Minta Warganya Segera Tinggalkan Lebanon
Lebanon (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Arab Saudi meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon secepat mungkin. Hal itu dilakukan menyusul meningkatnya ketegangan di negara tersebut.

Menukil Aljazeera, Minggu (4/8/2024, Kedutaan Besar Saudi di Beirut mengatakan, dalam sebuah pernyataan yang diposting di X bahwa mereka “mengikuti dengan cermat perkembangan di Lebanon selatan”, dekat perbatasan dengan Israel, dan “menegaskan kembali seruannya agar warga negara Saudi segera meninggalkan wilayah Lebanon”.

Ketegangan di Lebanon terjadi setelah Fuad Shukr, komandan senior milisi dan gerakan politik Lebanon dibunuh oleh Israel.

Menurut militer Israel, Shukr berada di balik serangan rudal yang menewaskan 12 anak-anak dan remaja di lapangan sepak bola di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel pada Sabtu 27 Juli 2024 lalu. Hizbullah membantah terlibat, meskipun awalnya mengklaim serangan terhadap pangkalan militer di dekatnya, yang memunculkan kemungkinan bahwa rudal itu meleset dari sasaran yang dituju.

Shukr, yang juga dikenal sebagai al-Hajj Mohsin, disebut-sebut sebagai penasihat dekat Hassan Nasrallah, pemimpin Hizbullah yang berpengaruh dan sudah lama berkuasa.

Konflik dengan Israel telah memasuki fase baru. Reaksi yang akan diberikan akan sepadan dengan serangan Israel terhadap bangunan sipil.

(Arief Setyadi )

      
