Gudang di Lebak Terbakar Hebat, Terdengar Suara Ledakan

LEBAK - Sebuah gudang yang menyimpan barang bekas dan toren air di Lebak, Banten pada Minggu 4 Agustus 2024 malam terbakar. Sempat terdengar suara ledakan keras dari dalam gudang hingga membuat warga panik.

Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah setelah satu jam berjibaku menyemprotkan air ke lokasi kebakaran. Gudang tersebut diketahui milik warga di Perumahan Cibadak Residen, Desa Cibadak.

Api diduga berasal dari korsleting listrik dari toren air yang berada di atas gudang tersebut. Banyaknya sampah yang berada di bawah toren mengakibatkan api cepat membesar.

Sementara itu, warga dibuat panik akibat adanya suara ledakan keras dari dalam gudang. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung menyemprotkan air ke gudang tersebut.

Menurut Ketua RT setempat, Nova, kebakaran terjadi usai warga melaksanakan Sholat Isya. Belum diketahui sumber api, namun tiba-tiba saja api membesar hingga membuat warga panik. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan barang dan penampungan air atau toren air bagi warga sekitar.