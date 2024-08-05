Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Enam ABK Tewas Misterius di Kapal Sri Mariana, Begini Kronologi Lengkapnya

Fariz Abdullah , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |12:47 WIB
Enam ABK Tewas Misterius di Kapal Sri Mariana, Begini Kronologi Lengkapnya
6 ABK Tewas Mengenaskan/ist
A
A
A

CILEGON- Sebanyak enam Anak Buah Kapal (ABK) ditemukan tewas di Kapal KM Sri Mariana, Senin (5/8/2024) dini hari. Ditpolairud Polda Banten melakukan evakuasi terhadap para nelayan dan kapal yang sedang berada di perairan Merak tepatnya di Pulau Tempurung.

Dirpolairud Polda Banten Kombes Pol Yunus Hadith Pranoto mengatakan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 00.30 WIB.

“Tim diterjunkan untuk melakukan penyelidikan dan ditemukan 6 mayat dan 1 orang dalam keadaan kritis di dalam kapal,” kata Yunus dalam keterangannya yang diterima.

"Kemudian kapal Ikan itu disandarkan di KMB Pelangi di Perairan Pulorida. Sementara untuk penyebabnya kematian masih dalam penyelidikan,"sambungnya.

Dikatakan Yunus, saat ini jasad para korban dievakuasi dengan menggunakan kantong mayat, selanjutnya 6 ABK yang meninggal dunia dibawa ke RS Drajat Prawira Serang.

 

