Gelar Razia Narkoba, Polda Riau Amankan 485 Orang dan Sita 20 Kilogram Sabu

PEKANBARU - Ditresnarkoba Polda Riau mengamankan ratusan orang dalam operasi Antik Lancang Kuning 2024. Dari mereka yang diamankan, sebagian adalah pelajar, mahasiswa, dan PNS.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Manang Soebeti mengatakan Operasi Antik Lancang Kuning 2024 dilaksanakan selama 22 hari bekangan ini. Mereka ada yang diamankan berbagai tempat termasuk THM (Tempat Hiburan Malam)

“Sebanyak 485 orang pengedar dan bandar kita amankan, dimana tiga di antaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peran pegawai itu ada yang sebagai pengedar ada juga pemakai,” ucap Manang didampingi Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto Senin (5/8/2024).

Selain PNS polisi juga mengamankan swasta sebanyak 42 orang, wiraswasta 203 orang petani, 62 orang ibu rumah tangga (IRT), 11 orang mahasiswa, 17 orang pelajar, 25 orang buruh, 35 orang pengangguran 87 orang.

Dalam operasi ini polisi menyita barang bukti 20 Kg sabu , 778 butir pil ekstasi, 5145,96 gram ganja dan happy five 10 butir.

Sebagian dari mreka merupakan jaringan internasional. Kita akan terus berantas narkoba,” imbuhnya



(Fakhrizal Fakhri )