HOME NEWS SUMUT

Polisi Ekshumasi Jasad Selebgram yang Diduga Tewas Usai Sedot Lemak di Depok

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |18:47 WIB
Polisi Ekshumasi Jasad Selebgram yang Diduga Tewas Usai Sedot Lemak di Depok
Ekshumasi jenazah selebgram di Langkat (Foto: MPI)
A
A
A

LANGKAT  - Polisi melakukan pembongkaran kubur (ekshumasi) Ella Nanda Sari Hasibuan (30), selebgram yang diduga tewas usai sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Ekshumasi di makam yang terletak di Alur Dua Baru, Sei Lepan, Langkat, Sumatra Utara itu dilaksanakan pada Senin (5/8/2024).

Pelaksanaan ekshumasi melibatkan tim forensik dari Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Medan dengan didampingi penyidik Polres Depok dan Polres Langkat.

Kasatreskrim Polres Langkat, AKP Dedi Mirza menegaskan bahwa ekshumasi ini sudah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga Ella Nanda. Meski awalnya keluarga menolak, namun setelah berkoordinasi dan menjelaskan pentingnya proses penyidikan, mereka akhirnya menerima dan mendampingi petugas di kuburan.

"Tadi keluarga juga mendampingi petugas di kuburan dan pihak keluarga sudah menerima," tutur Dedi.

Sementara itu, Wakasat Reskrim Polsek Kota Depok, AKP Markus Simaremare menjelaskan bahwa kasus ini bermula pada 22 Juli 2024 di Klinik Kecantikan WSJ Kota Depok, ketika korban menjalani proses sedot lemak di lengan kiri dan lengan kanan.

Namun, korban kemudian mengalami komplikasi dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun sayangnya, nyawanya tidak dapat diselamatkan.

"Pada saat dilakukan proses sedot lemak di lengan kiri dan lengan kanan dan kemudian terjadi truble kepada korban dan korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia," kata Markus.

Sejauh ini, Polres Kota Depok telah memeriksa 13 saksi terkait kasus ini. Ekshumasi kuburan dilakukan dalam rangka proses penyidikan lebih lanjut.

 

