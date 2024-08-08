Advertisement
HOME NEWS JATIM

Didukung Koalisi Besar, Khofifah-Emil Berpotensi Menangkan Pilgub Jatim

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |22:56 WIB
Didukung Koalisi Besar, Khofifah-Emil Berpotensi Menangkan Pilgub Jatim
Paslon Cagub dan Cawagub Jatim, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak disebut berpotensi menang di Pilgub Jawa Timur 2024. Pasalnya, paslon Khofifah-Emil Dardak itu disokong dengan dukungan koalisi besar.

Khofifah dan Emil di Pilgub Jatim mendapat dukungan dari delapan partai politik di antaranya Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PKS, Perindo, PPP, dan PSI.

"Dengan dukungan delapan partai politik akan memperbesar peluang Khofifah-Emil memenangkan kontestasi," ucap Pengamat Politik dari Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, Kamis (8/8/2024).

Fernando mengatakan, delapan parpol tersebut diyakini bisa mempertebal mesin politik Khofifah-Emil. Partai-partai tersebut memiliki jumlah total 62 kursi di DPRD Jatim.

Artinya, delapan parpol yang mengusung Khofifah-Emil memiliki basis pendukung yang sudah solid. Sehingga, potensi kemenangan Khofifah-Emil sangat besar di Pilgub Jatim.

"Dukungan 8 partai politik (7 partai parlemen dan 1 non parlemen di Jawa Timur) kepada pasangan Khofifah-Emil Dardak sudah lebih dari cukup karena sudah didukung oleh partai politik dengan total memiliki 62 kursi atau 51,66 persen kursin," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
