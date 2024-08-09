Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Istri Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada 2024, Bertarung dengan Suaminya Sendiri

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |22:28 WIB
Istri Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada 2024, Bertarung dengan Suaminya Sendiri
Mardiana maju sebagai bakal calon bupati di Pilbup Lampung Tengah. (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kontestasi di Pilkada Lampung Tengah bakal menyajikan pertarungan yang cukup menarik. Pasalnya, Mardiana istri Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menyatakan kesiapan untuk maju di Pilbup Lampung Tengah. Dia berpotensi akan melawan suaminya sendiri yang kembali maju di kontestasi tersebut.

Mengenai keputusan politiknya untuk maju pada kontestasi Pilkada tahun ini. Mardiana mengaku hal itu semata-mata atas desakan masyarakat dan pengurus ormas-ormas sayap Partai Golkar di Lampung Tengah.

"Desakan-desakan ini muncul, karena melihat perkembangan kepemimpinan Pak Bupati saat ini yang segala keputusan jalannya pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah diduga didominasi oleh pihak-pihak tertentu," ujarnya, dikutip Jumat (9/8/2024).

Atas desakan tersebut maka pada tanggal 27 Juni 2024 Mardiana telah menyatakan siap untuk maju pada Kontestasi Pemilihan Bupati Lampung Tengah 2024.

"Saya yakin akan mengembalikan Lampung Tengah menjadi Kabupaten yang berwibawa, dengan kepemimpinan yang berakhlak dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya, agar Lampung Tengah bisa menjadi daerah yang maju dan bermartabat,” pungkasnya.

Mardiana mengungkapkan hubungannya dengan sang suami memang sedang tidak baik-baik saja.Mardiana mengaku telah mengadukan suaminya, Musa Ahmad ke Dewan Etik dan Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar pada tanggal 11 Juli 2024.

"Alhamdulillah ditanggapi baik oleh Dewan Etik Partai Golkar, sudah masuk pada tahapan pemeriksaan. Saya pada hari senin 5 Agustus saya sudah diperiksa sebagai pengadu, dan teradu (Musa Ahmad) juga sudah diperiksa tanggal 8 kemarin. Saya harap Partai Golkar bisa mengambil keputusan terbaik demi menyelamatkan Partai Golkar di Lampung Tengah,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/340/3140012//kerusuhan_pecah_di_lampung_tengah_total_3_bangunan_dan_15_kendaraan_dibakar_massa-shdG_large.jpg
Kerusuhan Pecah di Lampung Tengah, Total 3 Bangunan dan 15 Kendaraan Dibakar Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/340/3139807//rumah_lurah_dibakar_massa-fTDN_large.JPG
Kerusuhan di Lampung Tengah, Massa Bakar Kendaraan hingga Rumah Lurah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement