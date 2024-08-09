Maju di Pilgub Jabar, Ilham Habibie Beberkan Alasannya

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur Jawa Barat (Jabar) dari Partai NasDem, Ilham Akbar Habibie mengaku siap bertarung dalam Pilgub Jabar 2024. Dia membeberkan ada dua alasan yang membuatnya tertarik terjun dalam Pilgub Jabar.

Putra sulung Presiden ke- 3 BJ. Habibie ini mengaku alasan pertama karena dirinya merasa punya kelekatan emosional dengan Provinsi Jabar. Dia membeberkan, sejak memutuskan kembali ke Indonesia setelah lama tinggal di luar Negeri wilayah yang dia pilih memang Bandung, Jabar.

“Ada hubungan emosional attachment, saya punya kedekatan dengan Jawa Barat dan Bandung,” kata Ilham Habibie dalam tayangan Inews TV, Jumat (9/8/2024).

Kedua, menurutnya Jabar memiliki peranan khusus dalam rencana menjadi negara maju atau Indonesia emas. Dia menyebut, untuk menjadi negara maju suatu negara perlu memiliki industri yang kuat dan maju.

“Lebih dari 55 persen industri kita di Indonesia di 38 Provinsi satu Provinsi megang lebih dari 50 persen di Jawa Barat,” ucapnya.