Bukan Politisi Murni, Ilham Habibie: Saya Siap Hadapi Dunia Politik

JAKARTA - Putra sulung Presiden ke-3 BJ. Habibie, Ilham Akbar Habibie mengaku siap bertarung di kancah perpolitikan. Dirinya yang telah mendapat dukungan dari partai NasDem akan bertarung di Pilgub Jawa Barat (Jabar).

"Saya kira harus siap, jadi memang kita harus siap dengan itu (dunia politik),” ujar Ilham Habibie dalam tayangan Inews TV, Jumat (9/8/2024).

Meski bukan politisi murni, Ilham Habibie mengaku tak khawatir maju dalam dunia politik. Pria dengan latar belakang pendidikan sebagai sarjana teknik itu mengaku punya cara tersendiri.

"Ya ada caranya gimana bisa kita menangani hal itu selama kita tidak berbuat sesuatu yang tidak legal,"Karena memang tidak ada salahnya, kalau ada yang mau kritik silahkan. Tapi kalau memang kita berbuat salah dan tidak legal ya memang kita harus dihukum," ujarnya.

Dia membeberkan ada dua alasan yang membuatnya tertarik terjun dalam Pilgub Jabar. Ia mengaku alasan pertama karena dirinya merasa punya kelekatan emosional dengan Provinsi Jabar. Sebab sejak memutuskan kembali ke Indonesia setelah lama tinggal di luar Negeri wilayah yang dia pilih memang Bandung, Jabar.

“Ada hubungan emosional attachment, saya punya kedekatan dengan Jawa Barat dan Bandung,” kata Ilham Habibie.