952 Warga di Batam Alami Gangguan Jiwa, Didominasi Usia Produktif

BATAM - Kota Batam yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para perantau dari berbagai daerah di Indonesia. Batam dikenal dengan Kota Industri dan belakangan juga menjadi Kota Pariwisata membuat banyak orang dari berbagai daerah dengan berlatar belakang berbagai suku dan agama ingin mengadu nasib di Batam.

Namun siapa sangka, kota yang namanya harum bagi para perantau ini juga banyak terdapat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Menurut data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam setidaknya tercatat ada 952 orang yang mengalami gangguan jiwa berat. Gangguan jiwa ini yakni skizofrenia dan psikotik akut.

Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Kota Batam, drg. Anna Hashina mengatakan, kebanyakan penderita ODGJ ini adalah yang berusia produktif.

"Kebanyakan penderita ODGJ di Batam ini masih dalam usia produktif," ungkapnya Jumat (9/8/2024).