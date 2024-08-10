Kebakaran Hebat Melanda Gudang Berisi Ratusan Tabung Gas Elpiji di Sukoharjo

SUKOHARJO - Gudang tabung gas elpiji di Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo terbakar. Warga dan karyawan gudang panik berhamburan.

Ketua RW setempat Sukarno mengatakan, kebakaran terjadi sekira pukul 15.30 WIB. Saat itu, aktivitas gudang berjalan seperti biasa.

"Saya keluar rumah api sudah membesar dari gudang. Warga dan karyawan di sekitar situ langsung saya minta untuk menjauh. Tadi sempat terdengar suara ledakan, tapi tidak begitu keras karena tabung gas itu," katanya, Sabtu (10/8/2024).

Ia mengungkapkan, pemilik menyewa bangunan yang ada di depan rumahnya dijadikan gudang gas. Warga pun langsung melaporkan kejadian ini ke petugas Damkar dan Polsek Gatak.

Proses pemadaman sepenuhnya dilakukan petugas Damkar, karena warga tidak berani ada yang mendekat. "Semua langsung evakuasi semua. Warga tidak berani mendekat, karena itu gudang gas," ujarnya.