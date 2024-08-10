Kebakaran Rumah di Nias Utara Tewaskan 1 Orang Nenek 90 Tahun

NIAS UTARA - Kebakaran satu unit rumah di Desa Banua Sibohou II, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara pada Sabtu (10/8/2024) pagi, tewaskan seorang nenek bernama SH alias Ina Oti (90).

Kasi Humas Polres Nias Iptu Osiduhugo Daeli mengatakan, pemilik rumah tersebut bernama Meriati alias Ina Sertin (45). Saat kejadian korban tinggal sendirian di rumah, dimana Meriati bersama anaknya LM (19) pergi ke kebun yang berjarak 1 km dari rumahnya.

"Sekira pukul 08.00 wib Meriati alias Ina Sertin dan anaknya LM (19) pergi ke kebun berjarak kurang lebih 1 Km dari rumahnya, tidak lama Kemudian mendapatkan telepon dari Budiaro Zebua alias Ama Mirna, memberitahukan bahwa rumahnya terbakar," ujar Osiduhugo Daeli.

Mendapat kabar tersebut, kata dia, Ina Sertin bergegas kembali ke rumah untuk memastikan keadaan ibunya mertuanya yang tinggal seorang diri di rumah tersebut. Setiba di rumah api sedang berkobar dan segala upaya telah dilakukan untukenyelamatan nyawa korban.