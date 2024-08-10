Jusuf Hamka Siap Dampingi Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar: Hidup Saya di Dunia Ini Sudah Selesai

BANDUNG - Politisi sekaligus pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka menyatakan kesiapannya mendampingi Dedi Mulyadi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024. Hal itu seiring pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang akan menjadikannya bakal calon wakil gubernur (Bacawagub) mendampingi Dedi Mulyadi.

Menurut Jusuf Hamka, dirinya siap mengabdi kepada masyarakat Jabar jika Partai Golkar telah resmi menunjuk dirinya sebagai Bacawagub Jabar 2024. Terlebih, kata dia, urusan duniawinya sudah dianggap selesai.

"Saya harus siap kalau udah perintah partai, tetapi kan saya menjajaki apakah warga Jawa Barat menginginkan saya. Saya pakai kunci Inggris ke mana saja bisa. Mau jadi apa aja juga bisa, hidup saya ibaratnya di dunia ini udah selesai, tinggal ke mana aja pengabdian," ujar Jusuf Hamka saat tiba di Stasiun Kereta Api Cepat Whoosh, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (10/8/2024).

Salah satu bentuk nyata kesiapannya untuk maju Pilgub Jabar 2024, lanjut Jusuf Hamka yakni kehadirannya di Bandung. Dia berencana untuk menyapa warga Jabar agar dirinya dapat diterima dan mendapat dukungan dari warga Jabar.

"Saya sudah tiba di Bandung," katanya.

Kehadiran pria yang akrab disapa Babah Alun di Bandung itu disambut oleh Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa 1, sekaligus Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar, MQ Iswara.

Lebih lanjut Jusuf Hamka mengatakan, jika kelak diberikan amanah untuk memimpin Jabar bersama Dedi Mulyadi, dirinya berjanji untuk menggenjot pembangunan insfrastruktur di Jabar. Terlebih, selama ini, Jusuf Hamka pun sudah membangun sejumlah ruas tol di Jabar.

"Jawa Barat luar biasa, 80 persen usaha saya semua di Jawa Barat. (Jalan Tol) Depok-Antasari saya bikin tembus dari Kota Depok sampai Antasari. Terus Bogor-Ringroad itu pun saya ikut partisipasi dengan Jasa Marga, Soreang-Pasirkoja yang dulu 20 tahun gak selesai-selesai dalam satu setengah tahun saya selesaikan," ujarnya.

"(Jalan Tol) Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) 62 kilometer anak bangsa yang bikin enggak ada orang asing. Desa-desa yang tadinya kita mau ke Sumedang, kurang lebih 4 jam kalau dari Bandung lewat Cadas Pangeran, sekarang dari Cileunyi hanya 20 menit," ujarnya.