Jelang HUT Ke-79 RI, TNI Polri di Bandarlampung Kirab Bendera Merah Putih Sepanjang 79 Meter

BANDARLAMPUNG - Dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-79, Polresta Bandarlampung bersama Kodim 0410 Bandarlampung melaksanakan kirab bendera merah putih sepanjang 79 meter.

Kegiatan kirab bendera sang merah putih sepanjang 79 meter itu dilaksanakan di sepanjang Jalan Bukit Aslan, Bandarlampung, Sabtu (10/8/2024).

Kapolresta Bandarlampung, Kombes Abdul Waras mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk membangkitkan semangat kebangsaan pada bulan kemerdekaan Republik Indonesia.

“Kami dari jajaran Polresta Bandarlampung dengan Kodim Bandarlampung melaksanakan kegiatan pengibaran bendera 79 meter, dalam rangka untuk membangkitkan semangat kebangsaan dalam memperingati HUT ke 79 tahun,” ujar Abdul Waras.

Kapolresta mengungkapkan, kegiatan tersebut merupakan sinergitas kekompakan TNI-Polri dalam rangka menjaga NKRI dan keamanan di wilayah Bandarlampung.

“Hari ini juga kita ajak adik-adik dari anak-anak SD untuk ikut menyemarakkan dan menanamkan rasa kebangsaan kepada adik-adik sebagai generasi penerus bangsa," tuturnya.