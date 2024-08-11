Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Penabrak Driver Ojol hingga Tewas Positif Konsumsi Sabu dan Ekstasi, Ngaku Dikasih Teman

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |11:40 WIB
Penabrak <i>Driver</i> Ojol hingga Tewas Positif Konsumsi Sabu dan Ekstasi, Ngaku Dikasih Teman
Polisi olah TKP yang menewaskan driver ojol di Pekanbaru (Foto : Okezone/Banda H)
A
A
A

PEKANBARU – Direktorat Rereserse Narkoba Polda Riau menegaskan kalau pelaku yang menabrak empat pengendara motor di Jalan Adi Sucipto Pekanbaru yakni, Prima Putra Ardiansyah dalam kondisi mabuk.

Hal itu terungkap saat Direktur Rereserse Narkoba Polda Riau Kombes Manang Soebakti melakukan introgasi kepada Prima. Walau awalnya berbelit belit tersangka akhirnya mengaku memakai narkoba.

“Saya makai esktasi saja, dikasih teman,” ucap Prima Minggu (11/8/2024).

Dia mengaku kalau memakai ekstasi saat bersama temannya di sebuah kafe di Pekanbaru. Namun, dia tidak mau menjelaskan siapa teman temannya dan siapa yang memberinya narkoba.

“Makainya malam-malam Jumat sama teman di pinggir jalan di sebuah kafe,” imbuhnya.

Sementara itu Kombes Manang Soebakti menyatakan bahwa pelaku ini positif memakai narkoba jenis sabu dan ekstasi.

“Hasil tes urine tersangka ini positif amphetamine and methamphetamine yakni sabu dan ekstasi,” ucap Manang.

 

Halaman:
1 2
      
