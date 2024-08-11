Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Polisi Temukan Riwayat Pembelian Sianida pada Kasus Ibu dan Anak Ditemukan Tinggal Kerangka

Agus Warsudi , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |14:01 WIB
Polisi Temukan Riwayat Pembelian Sianida pada Kasus Ibu dan Anak Ditemukan Tinggal Kerangka
Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto (Foto: MNC Media)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Misteri kasus penemuan jasad ibu dan anak tinggal kerangka di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Iguh Indah Hayati (55) dan Elia Imanuel Putra (24) di rumahnya, Jalan Selada,  Kompleks Tanimulya Indah, RT 10/15, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), mulai terkuak. Polisi menemukan riwayat pembelian sianida oleh salah satu korban.

Namun, polisi belum bisa memastikan hubungan antara sianida dengan penyebab kematian keduanya. Polisi terus melakukan penyelidikan, memeriksa semua barang bukti, termasuk meminta keterangan dari sejumlah saksi. Salah satunya adalah Mudjoyo Tjandra (64), suami dan ayah korban.

Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengatakan, hasil pengecekan ponsel korban Elia Imanuel Putra, diketahui ada riwayat pembelian sianida pada 2018.

“Yang bersangkutan (korban Elia) mencari dan membeli sianida sekitar 2018. Itu dilihat dari pemeriksaan ponsel milik anak (korban Elia). Kami tetap menunggu hasil dari tim forensik apakah ada kandungan sisa-sisa (sianida) dalam jaringan tubuh korban atau tidak,” kata Kapolres Cimahi seusai menggerebek rumah produksi tembakau sintetis dan likuid di Bandung.

“Jangan sampai dia beli tapi tidak ada dalam kandungan (di kerangka korban). Nanti kami bisa salah menyimpulkan,” ujar AKBP Tri.

Kapolres menuturkan, mohon waktu bagi penyidik untuk mengungkap misteri kasus ibu dan anak tinggal kerangka itu. Nanti, setelah semua fakta dan bukti lengkap secara komprehensif, didukung hasil pemeriksaan psikologi forensik dan laboratorium, akan disimpulkan penyebab kematian kedua korban.

"Baik forensik maupun psikologi forensik, menyampaikan analisa terkait proses penyelidikan yang akan dilakukan," tutur Kapolres Cimahi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183460//budi-MjcW_large.jpg
Polda Metro Respons Usulan Membentuk TGPF Penemuan Kerangka Farhan dan Reno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183008//dpr_ri-f5kM_large.jpg
DPR Minta Bentuk TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan-Reno di Kwitang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182017//roby-EuIc_large.jpg
Misteri Dua Kerangka Manusia: Polisi Sempat Olah TKP, Tak Tercium Bau Jasad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181997//polri-SDjE_large.jpg
Polisi Pastikan Kematian Reno dan Farhan Akibat Terbakar, Tak Ada Tanda Kekerasan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980//polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181508//ilustrasi_mayat-Y97P_large.jpg
Dua Kerangka Manusia di Kwitang Jakpus Diduga Sudah Terkontaminasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement