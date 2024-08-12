Apakah Afghanistan Negara yang Aman?

KABUL - Afghanistan telah mengalami ketidakstabilan yang signifikan selama beberapa dekade. Meskipun ada upaya untuk membawa perdamaian, namun negara ini masih dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada Agustus 2021, situasi keamanan di Afghanistan telah menjadi semakin tidak menentu, dengan berbagai ancaman yang terus menghantui negara ini.

Dikutip dari BBC, ancaman utama terhadap keamanan di Afghanistan adalah konflik yang berkelanjutan antara kelompok-kelompok militan. Meskipun Taliban sekarang mengendalikan sebagian besar negara, kelompok-kelompok seperti ISIS-K (Islamic State Khorasan) terus melakukan serangan teroris yang menargetkan warga sipil dan militer. Serangan bom, penembakan, dan serangan bunuh diri tetap menjadi kejadian yang umum di berbagai bagian negara, terutama di Kabul, ibu kota Afghanistan.

Menurut Human Rights Watch, situasi hak asasi manusia di Afghanistan juga memburuk. Taliban telah memberlakukan aturan yang sangat ketat, terutama terhadap perempuan dan minoritas. Laporan dari berbagai organisasi internasional menunjukkan bahwa perempuan di Afghanistan telah kehilangan banyak hak dasar mereka, termasuk akses ke pendidikan dan pekerjaan. Kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya semakin meningkat sejak Taliban mengambil alih kekuasaan.

Dilansir UNHCR, kondisi ekonomi yang memburuk juga memperburuk situasi keamanan di Afghanistan. Sanksi internasional dan pembekuan aset asing Afghanistan telah menyebabkan krisis ekonomi yang parah. Banyak warga Afghanistan yang sekarang hidup dalam kemiskinan ekstrem, dan kekurangan pangan serta layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan semakin meluas. Ketidakstabilan ekonomi ini berpotensi memicu kerusuhan sosial dan meningkatkan angka kriminalitas.

Masalah keamanan di perbatasan juga menjadi perhatian serius. Afghanistan berbatasan dengan beberapa negara yang memiliki masalah keamanan sendiri, seperti Pakistan dan Iran. Perbatasan yang longgar dan tidak aman memungkinkan penyelundupan senjata, narkoba, dan pergerakan kelompok-kelompok militan lintas batas, yang semakin memperburuk situasi keamanan di dalam negeri.