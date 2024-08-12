3 Wilayah Israel yang Rawan Diserang Iran pada Minggu Ini

Israel bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari Iran dan milisi regional sebagai balasan atas pembunuhan pejabat Hizbullah dan Hamas (Foto: EPA)

IRAN - Israel bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari Iran dan milisi regional sebagai balasan atas pembunuhan pejabat Hizbullah dan Hamas. Dikutip dari BBC, pada minggu ini, Iran melakukan serangan terhadap tiga wilayah di Israel yaitu Tel Aviv, Haifa, dan Ashkelon. Serangan ini merupakan bagian dari ketegangan yang meningkat antara Iran dan Israel.

Beirkut tiga wilayah di Israel yang rawan terkena serangan Iran pada minggu ini dilansir berbagai sumber:

1. Tel Aviv

Dikutip dari Al jazeera, sebagai pusat ekonomi dan budaya Israel, Tel Aviv menjadi salah satu target utama. Serangan di kota ini menargetkan area-area penting yang berdampak besar pada kehidupan kota.

2. Haifa

Haifa, sebagai salah satu pelabuhan utama Israel, juga mengalami serangan. Kehancuran di Haifa berdampak pada operasi pelabuhan dan kegiatan industri.

3. Ashkelon

Terletak di selatan Israel, Ashkelon mengalami serangan yang mempengaruhi daerah pemukiman dan infrastruktur lokal.

Dilansir dari Reuters, ketegangan antara Iran dan Israel telah lama terjadi, terutama terkait dengan program nuklir Iran dan dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok yang menentang Israel. Serangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik tersebut dan mengindikasikan meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut.