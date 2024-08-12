Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Wilayah Israel yang Rawan Diserang Iran pada Minggu Ini

Relita Rahel Kristiyanto , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |15:12 WIB
3 Wilayah Israel yang Rawan Diserang Iran pada Minggu Ini
Israel bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari Iran dan milisi regional sebagai balasan atas pembunuhan pejabat Hizbullah dan Hamas (Foto: EPA)
A
A
A

IRAN -  Israel bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari Iran dan milisi regional sebagai balasan atas pembunuhan pejabat Hizbullah dan Hamas.  Dikutip dari BBC, pada minggu ini, Iran melakukan serangan terhadap tiga wilayah di Israel yaitu Tel Aviv, Haifa, dan Ashkelon. Serangan ini merupakan bagian dari ketegangan yang meningkat antara Iran dan Israel.

Beirkut tiga wilayah di Israel yang rawan terkena serangan Iran pada minggu ini dilansir berbagai sumber:

1. Tel Aviv
Dikutip dari Al jazeera, sebagai pusat ekonomi dan budaya Israel, Tel Aviv menjadi salah satu target utama. Serangan di kota ini menargetkan area-area penting yang berdampak besar pada kehidupan kota.

2. Haifa 
Haifa, sebagai salah satu pelabuhan utama Israel, juga mengalami serangan. Kehancuran di Haifa berdampak pada operasi pelabuhan dan kegiatan industri.

3. Ashkelon
Terletak di selatan Israel, Ashkelon mengalami serangan yang mempengaruhi daerah pemukiman dan infrastruktur lokal.

Dilansir dari Reuters, ketegangan antara Iran dan Israel telah lama terjadi, terutama terkait dengan program nuklir Iran dan dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok yang menentang Israel. Serangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik tersebut dan mengindikasikan meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184575//serangan_udara_israel_tewaskan_13_orang_di_lebanon-INmD_large.jpg
Serangan Udara Israel di Lebanon Tewaskan 13 Orang Dekat Kamp Pengungsi Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184269//menteri_keamanan_nasional_israel_itamar_ben_gvir-vEmS_large.jpg
Menteri Israel Serukan Tangkap dan Bunuh Pejabat PA Jika PBB Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251//putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184236//ilustrasi-HBOL_large.jpg
Tolak Resolusi DK PBB Terkait Gaza, Hamas: Tak Penuhi Hak Rakyat Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/18/3184030//warga_palestina_dari_gaza_mendarat_di_bandara_internasional_or_tambo_afrika_selatan-aVTD_large.jpg
Israel Diam-Diam Pindahkan Warga Palestina dari Gaza ke Berbagai Negara, Salah Satunya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/18/3183995//pasukan_israel-BCJA_large.jpg
Tank Israel Tembaki Pasukan PBB di Lebanon Selatan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement