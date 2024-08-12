Turis Selandia Baru Tewas Diduga Kelelahan Berenang di Pink Beach Labuan Bajo

MANGGARAI BARAT - Seorang turis asal Selandia Baru, Liu James Hou Fu (62) tewas saat berenang di perairan Taman Nasional Komodo, Pantai Pink atau Pink Beach, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (11/8/2024). Ia diduga tewas akibat kelelahan berenang dan snorkeling.

Kepala Basarnas Maumere, Supriyanto Ridwan mengungkapkan bahwa korban bersama turis lain berangkat dengan kapal pinisi Cahaya Lusia menuju Pink Beach dan tiba sekitar pukul 09.00 Wita tadi.

Saat hendak turun dari kapal, korban tidak mengindahkan imbauan kru kapal agar menggunakan sekoci. Ia menuruti keinginannya sendiri dan lebih memilih berenang sejauh 100 meter menuju ke tepian.

"Sebelumnya korban sudah diperingatkan kru kapal untuk menggunakan sekoci tetapi korban tetap ingin berenang hingga ke tepian," ungkap Ridwan.

Nahas pun menimpa korban. Dia mengalami kelelahan hebat saat berenang. Seorang pemandu wisata yang melihat arus deras berinisiatif menjemputnya. Sekitar 10 meter dari korban, pemandu wisata memanggil korban, namun tak ada jawaban.

Pemandu wisata itu lantas melompat ke laut dan menyelamatkan korban dan membawanya ke tepi pantai. Upaya pertolongan darurat sempat dilakukan, tetapi korban tidak bisa tertolong hingga akhirnya kehilangan nyawa.

"Setelah korban sampai di pinggir pantai, korban mengalami kelelahan saat berenang hingga akhirnya pingsan, dan dilakukan RJP (resusitasi jantung dan paru-paru) namun nyawa korban tak tertolong," tuturnya.