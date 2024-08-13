PM Inggris Telepon Presiden Pezeshkian, Desak Iran Tidak Serang Israel

LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris Sir Keir Starmer telah mendesak Iran untuk menahan diri tidak menyerang Israel. Hal ini diungkapkan Starmer selama panggilan telepon dengan Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian. Downing Street menyatakan Starmer mengatakan ke Pezeshkian bahwa ada risiko serius salah perhitungan dan sekarang adalah saatnya untuk pertimbangan yang tenang serta hati-hati.

Ini adalah hubungan telepon pertama kalinya antara PM Inggris dan Presiden Iran sejak Maret 2021 ketika mantan pemimpin Inggris Boris Johnson berbicara dengan Hassan Rouhani.

Berita tentang diskusi selama 30 menit itu muncul saat Inggris mengeluarkan pernyataan bersama dengan Amerika Serikat (AS), Prancis, Italia, dan Jerman yang mendesak Iran untuk mengakhiri ancamannya untuk menyerang Israel.

Mereka meminta Iran untuk menghentikan ancamannya yang sedang berlangsung untuk melakukan serangan militer terhadap Israel dan membahas konsekuensi serius bagi keamanan regional jika serangan semacam itu terjadi.

Para pemimpin, yang berbicara bersama melalui telepon, juga menyatakan dukungan mereka untuk mempertahankan Israel dari agresi Iran dan terhadap serangan oleh kelompok teroris yang didukung Iran.