Perbandingan Kekuatan Militer Israel Vs Iran, Siapa yang Paling Kuat?

IRAN - Perbandingan kekuatan militer antara Israel dan Iran menunjukkan perbedaan signifikan dalam berbagai aspek. Ketegangan antara Israel dan Iran merupakan bagian dari dinamika lebih luas di Timur Tengah yang melibatkan berbagai aktor regional dan global, serta melibatkan isu-isu seperti keamanan, ideologi, dan kontrol atas sumber daya.

Dikutip dari NRCL, ada retorika agresif dari kedua belah pihak soal persiapan militer menghadapi konflik yang memanas. Menurut laporan The Sun, Iran berada di belakang Israel dalam hal anggaran pertahanan, tetapi Iran jauh di depan Israel dalam hal jumlah pasukan aktif.

Menurut laporan itu, anggaran pertahanan Israel adalah USD24,2 miliar (Rp386 triliun), sedangkan anggaran pertahanan Iran adalah USD9,9 miliar (Rp158 triliun). Berbicara tentang kekuatan udara, Israel memiliki 612 pesawat, dan Iran memiliki 551 pesawat. Namun, dalam hal tank, Iran memiliki kekuatan hampir dua kali lipat dari Israel. Israel memiliki 2.200 tank, dan Iran memiliki 4.071 tank.

Iran juga berada di depan Israel dalam kekuatan militer laut. Israel memiliki 67 kapal perang, sementara Iran memiliki armada lama sebanyak 101 kapal perang. Selain itu, Israel memiliki 43 ribu kendaraan lapis baja, sementara Iran memiliki 65 ribu kendaraan lapis baja. Iran juga sangat bergantung pada Israel dalam hal jumlah pasukan. Israel memiliki 1,73 lakh tentara, sementara Iran memiliki 5,75 lakh tentara aktif. Selain itu, Israel memiliki 4,65 lakh tentara cadangan, sementara Iran memiliki 3,50 lakh tentara cadangan.