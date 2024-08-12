Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Negara yang Membantu Israel jika Berperang Lawan Iran, Amerika Sudah Pasti!

Relita Rahel Kristiyanto , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |15:42 WIB
3 Negara yang Membantu Israel jika Berperang Lawan Iran, Amerika Sudah Pasti!
Israel kemungkinan akan mendapatkan bantuan dari negara-negara yang memiliki kepentingan politik, strategis, dan historis (Foto: AP)
ISRAEL - Israel, yang dikenal memiliki hubungan strategis dengan beberapa negara besar, kemungkinan akan mendapatkan bantuan dari negara-negara yang memiliki kepentingan politik, strategis, dan historis dalam mendukung negara Yahudi tersebut. Dukungan ini bisa mencakup berbagai bentuk, mulai dari bantuan militer hingga dukungan diplomatik.

Berikut tiga negara yang membantu Israel jika berperang melawan Iran dilansir berbagai sumber:

1. Amerika Serikat
Dikutip dari Council on Foreign Relations, Amerika Serikat dan Israel memiliki hubungan strategis yang sangat kuat. AS adalah sekutu utama Israel dalam hal militer dan diplomatik. Dukungan AS terhadap Israel meliputi bantuan militer, teknologi canggih, serta dukungan politik di forum internasional seperti PBB. Bantuan ini termasuk penyediaan sistem pertahanan seperti Iron Dome dan F-35.

2. Inggris
Dilansir BBC, Inggris memiliki hubungan yang solid dengan Israel, meskipun tidak sekuat hubungan AS. Inggris dan Israel sering berkolaborasi dalam berbagai bidang termasuk pertahanan dan intelijen. Inggris mendukung Israel dalam banyak kasus di arena diplomatik dan dapat memberikan dukungan militer atau logistik jika terjadi konflik besar.

3. Jerman
Menurut The Times of Israel, Jerman memiliki hubungan erat dengan Israel yang didasarkan pada alasan historis dan komitmen terhadap keamanan Israel setelah Holocaust. Jerman juga menyediakan bantuan militer dan teknologi kepada Israel, termasuk kapal selam dan peralatan pertahanan. Hubungan ini juga melibatkan kerjasama dalam bidang industri pertahanan.

 

