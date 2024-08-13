Respon Jokowi Soal Reshuffle Kabinet: Kalau Diperlukan, Saya Masih Punya Hak Prerogatif

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal adanya isu perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Menurutnya, reshuffle akan dilakukan jika dirinya merasa perlu untuk melakukannya.

"Ya kalau diperlukan, kalau diperlukan," kata Jokowi usia meninjau lapangan latihan PSSI di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Saat dikonfirmasi dalam waktu dekat apakah akan melakukan reshuffle, Jokowi menyebut bahwa dirinya memiliki hak prerogatif sebagai presiden.

"Saya kan udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi.