HOME NEWS NUSANTARA

Pria Lansia Ditemukan Tewas di Lahan Kosong dengan Kondisi Leher Terjerat Tali

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |20:40 WIB
Pria Lansia Ditemukan Tewas di Lahan Kosong dengan Kondisi Leher Terjerat Tali
Polisi evakuasi jasad lansia (foto: dok ist)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Warga Kemiling, Bandarlampung digegerkan dengan adanya penemuan jasad laki-laki di sebuah lahan kosong di belakang SPBU, Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Beringin Jaya, Selasa (13/8/2024).

Hasil identifikasi polisi, diketahui korban bernama Rimin (87), warga Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandarlampung. Kapolsek Kemiling Iptu Sutomo membenarkan perihal penemuan mayat di lahan kosong tersebut.

“Setelah mendapatkan infomasi dari masyarakat, kami langsung mendatangi lokasi tersebut," ujar Sutomo.

Ia menuturkan, saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), petugas mendapati tali melingkar di leher korban. “Dugaan sementara korban ini bunuh diri, namun masih kita dalami,” kata Sutomo.

 

