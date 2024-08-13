Gempa M4,9 Guncang Malang, Dirasakan di Blitar hingga Lumajang

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,9 mengguncang Kabupaten Malang Jawa Timur, Selasa (13/8/2024), pukul 10.03 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dirasakan di Blitar hingga Lumajang.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 57 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 115 km Tenggara Kabupaten Malang, Jatim dengan titik koordinat 9.18 Lintang Selatan dan 112.59 Bujur Timur.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.9, 13-Agu-24 10:03:52 WIB, Lok:9.18 LS, 112.59 BT (Pusat gempa berada di laut 115 km Tenggara Kab. Malang), Kedlmn:57 Km Dirasakan (MMI) III - IV Kabupaten Malang, III Blitar , II Jember, II Lumajang,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Sementara, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. Gempa dirasakan Skala (MMI) III - IV Kabupaten Malang, III Blitar , II Jember, II Lumajang.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.





