HOME NEWS JABAR

LPSK Temui 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon, Gali Keterangan soal Kejadian 2016

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |15:34 WIB
LPSK Temui 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon, Gali Keterangan soal Kejadian 2016
Para terpidana kasus Vina Cirebon. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BANDUNG - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengunjungi lima terpidana di Rutan Kelas I Bandung atau Rutan Kebonwaru, Kota Bandung dan dua terpidana di Lapas Jelekong Baleendah, Kabupaten Bandung, Selasa (14/8/2024).

Dalam pertemuan itu, LPSK kembali menggali peristiwa yang terjadi pada 2016 atau kasus kematian Vina Dewi Arsita dan M Rizky Rudiana atau Eky pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam.

Polmer Sirait, kuasa hukum terpidana mengatakan, LPSK bertemu dan berbincang dengan empat terpidana Rivaldi, Eka Sandi, Hadi, dan Supriyanto, lebih kurang selama 2 jam.

"Di dalam, LPSK menggali kembali keterangan tentang kejadian 2016," kata Polmer ditemui wartawan seusai mendampingi terpidana di Rutan Kebonwaru.

Lebih dari 20 pertanyaandilontarkan LPSK. Selama wawancara dengan LPSK, keempat terpidana lebih percaya diri dan terbuka menyampaikan semua peristiwa yang sebenarnya terjadi pada 2016 silam.

