HOME NEWS JABAR

Idrus Marham Sebut Bahlil Didukung Mayoritas Kader Golkar di Daerah, Yakin Pemilihan Ketum Bakal Aklamasi

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |16:45 WIB
Idrus Marham Sebut Bahlil Didukung Mayoritas Kader Golkar di Daerah, Yakin Pemilihan Ketum Bakal Aklamasi
Idrus Marham. (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Bappilu DPP Partai Golkar, Idrus Marham menyebut Bahlil Lahadalia telah mendapatkan dukungan dari mayoritas kader partai di daerah sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. 

Diketahui, nama Bahlil mencuat sebagai Ketua Umum usai Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari kursi nomor satu di Partai berlambang pohon beringin beberapa waktu lalu.

"Sekarang secara faktual yang komunikasi  itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai Ketua Umum," kata Idrus dalam jumpa persnya di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Mantan Sekjen DPP Partai Golkar itu menyebut masih ada beberapa DPD tingkat Provinsi lagi yang akan menyatakan dukungan kepada Bahlil. Menurutnya, dukungan itu akan secara lengkap diberikan kepada Menteri Investasi tersebut.

"Tinggal 1,2,3 (DPD lagi) itu pasti nyusul dan hampir pasti ini aklamasi," ujarnya.

Menurut Idrus, jika benar Bahlil yang dipilih sebagai Ketua Umum, maka hal ini akan menjadi baik bagi organisasi kepartaian. Terlebih, Bahlil merupakan sosok kader yang telah merintis dari tingkat daerah.

"Ketua Umum harus dong tahu daerah, jangan menjadi pimpinan pusat nanti tidak tahu daerah kan, ini kan jadi persoalan. Jadi akhirnya jarak terjadi, jarak antara pusat dengan daerah. Tetapi kalau pernah pengurus daerah ya bahkan lebih di bawah lagi DPD 2, DPD 1 baru naik, wah itu luar biasa," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
