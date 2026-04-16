Pasca-Rusuh di Panipahan, Kapolda Riau Minta Maaf dan Copot 16 Personel

JAKARTA - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengunjungi Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir pada Kamis (16/4/2026), usai kericuhan yang dipicu dugaan peredaran narkotika di wilayah tersebut. Kapolda dan rombongan langsung bersilaturahmi dan dialog terbuka bersama masyarakat.

Forum tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus refleksi bersama atas peristiwa yang terjadi sebelumnya. Dalam kesempatan itu, Herry secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Panipahan.

“Secara pribadi maupun sebagai Kapolda Riau, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Panipahan. Kami juga menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu,” kata Herry, Kamis.

Ia menyadari kericuhan itu tidak terlepas dari keresahan masyarakat atas peredaran narkoba. Kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi serius terhadap penanganan narkoba.

“Peristiwa ini menjadi wake-up call bagi kami. Pengingat keras agar kami benar-benar hadir di tengah masyarakat, mendengar, memahami, dan menindaklanjuti setiap permasalahan secara nyata,” katanya.